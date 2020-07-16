İSTANBUL Kurban pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika

İSTANBUL Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban pazarlarında hareketlilik başladıDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satışının yapılacağı pazarlarda da hareketlilik başladı.

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

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Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satışının yapılacağı pazarlarda da hareketlilik başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni normal hayata uygun bir şekilde tokalaşmadan maket el ile pazarlıklar yapılıyor. Pazarlıklar sırasında alıcılar fiyatların yüksek olduğundan yakınırken, satıcılar ise orta yolu bulacaklarını söylüyorlar.

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Pazarı'na Kurban Bayramı için hayvanlar getirilmeye başlandı. Kurban alıcıları ise pazara gelerek fiyat araştırması yapıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlıklar gerçekleştirilirken, vatandaşların girişte ateşleri ölçülüyor, tokalaşmadan maket el ile pazarlıklar gerçekleştiriliyor.

'FAZLA YAKLAŞMADAN KESECEĞİZ'

Fiyatların biraz yüksek olduğunu söyleyen Sabri Şahin, 'Biz 3 kişilik bir hayvan bakıyoruz. 12 bin 500 TL civarında istediğimiz hayvanların fiyatları. Bu da bize biraz fazla geldi. Kurbanı da pandemi sebebiyle birbirimize fazla yaklaşmadan keseceğiz. 3 kişi olarak adam başı 2 bin 500 TL civarında bütçemiz var ve ona göre hayvan bulmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hekimi Ümit Bardakcı, Kurban süresince pazarlarda Veteriner Hekimlerin bulunacağını ifade ederek, 'Biz burada hayvanlara ilk olarak yaşını doldurmuş mu ona bakmamız gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşında, küçükbaş hayvanlarda ise 1 yaşında olup olmaması önemli. Sadece koyunlarda özel bir durum var dinimiz açısından yavrusu anne boyutuna ulaştıysa yani gelişimi güzelse 6 aylık bir koyun kesime uygundur. Hayvanı alıcıların kontrol etmesi gerekir. Herhangi bir uzvunda veya kulağı kesik gibi ya da boynuzu kırık, ayağında problem olan, tüy yapısı bozuk gibi unsurlara bakılmalı. Zaten bu tür sağlıksız hayvanlara vatandaş ulaşmadan biz ön kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca hayvanların küpeli olup olmamasına bakmaları lazım. Küpesiyle yetiştiriciden pasaportu istenerek oradan da hayvanların yaşını görebilirler' dedi.

'PAZARA GİRİŞ ÇIKIŞLAR SIRAYLA OLACAK'

Pazara giriş ve çıkışların sırayla yapılacağını belirten Veteriner Hekim Ümit Bardakcı, 'Pandemi nedeniyle dezenfeksiyon işlemleri gerçekleşiyor, pazarlara giriş çıkışlarda ateş ölçümü yapılıyor ve dezenfektan yer alan bankolarımız bulunuyor. Giriş ' çıkışlarda sırayla sağlanacak, randevu sistemiyle gerçekleşecek. Vatandaşın girip çıkışını kurban kesim süresini 6 ile 10 dakika arasında sağlamayı planlıyoruz? diye konuştu.

'TOKALAŞMA ÇUBUĞU YAPTIK'

Satıcıları ve müşterileri koruyan tedbirler aldığını belirten Kemerburgaz Kurban Pazar Sorumlusu Deniz Çağlayan, 'Kurban pazarımızın girişinde ateş ölçer ve dezenfektan noktaları olacak. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtacağız. Kurban Bayramlarında pazarlarda geleneksel hale gelen hayvan pazarlıklarında pazarlık aşamasında tokalaşma sırasındaki teması ortadan kaldırmak için tedbirler aldık. Tokalaşma çubuğu geliştirdik. Her satıcımıza bununla beraber dezenfektan veriyoruz. Bayramın birinci günü kesim için gelen vatandaşlarımızı kesim fişlerinin üzerinde bulunan saatlere göre alacağız. Bir hayvanı ortalama altı dakika içerisinde pazardan çıkarmayı planlıyoruz. Çadırlarımızın arasında iki metre sosyal mesafe var. Sonuç olarak maske, eldiven ve birer litrelik dezenfektanlarımızı teslim ettik' dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Kurban pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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