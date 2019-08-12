İSTANBUL- KURBANLIK KOÇU OTOMOBİLİN BAĞAJINDA BÖYLE TAŞIDI

Şişli'de otomobil sürücüsü kurbanlık koçu aracın bagajında taşıdı.

Şişli'de otomobil sürücüsü kurbanlık koçu aracın bagajında taşıdı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Bomonti'de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koç görenleri hayrete düşürdü. Yoldaki bir araçtan cep telefonu ile çekilen görüntülerde kurbanlığın bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor. Bağaj kapağının yolun bazı noktalarında koçub boynuna çarpması dikkat çekiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki

Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu

10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti