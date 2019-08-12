İSTANBUL- KURBANLIK KOÇU OTOMOBİLİN BAĞAJINDA BÖYLE TAŞIDI
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Şişli'de otomobil sürücüsü kurbanlık koçu aracın bagajında taşıdı.
Şişli'de otomobil sürücüsü kurbanlık koçu aracın bagajında taşıdı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:03 Kaynak: DHA
Bomonti'de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koç görenleri hayrete düşürdü. Yoldaki bir araçtan cep telefonu ile çekilen görüntülerde kurbanlığın bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor. Bağaj kapağının yolun bazı noktalarında koçub boynuna çarpması dikkat çekiyor.
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