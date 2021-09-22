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İstanbul, "Küresel Çapta Yükselen Ekosistemler" arasında 15. sırada - Son Dakika

İstanbul, "Küresel Çapta Yükselen Ekosistemler" arasında 15. sırada

22.09.2021 14:09
İstanbul,

İstanbul, 2021 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu'na göre, "Küresel Yükselen Ekosistemler" arasında 15'inci sırada yer aldı.

İstanbul, 2021 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu'na göre, "Küresel Yükselen Ekosistemler" arasında 15'inci sırada yer aldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2021 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu" (GSER) Londra teknoloji haftasında kamuoyu ile paylaşıldı.

Dünyanın önde gelen 140 girişimcilik ekosisteminin mercek altına alındığı raporda, bölgesel değerlendirmelere dayalı sınıflandırmalar ile alanında uzman kanaat önderlerinin görüşlerine yer verildi. Startup Genome'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte İstanbul adına üye olan İstanbul Kalkınma Ajansı da rapora verileri ve uzman görüşleriyle katkıda bulundu.

Açıklamaya göre, GSER 2021 Raporu'na göre İstanbul, "Küresel Yükselen Ekosistemler" arasında 15. sırada yer aldı.

İstanbul, son 2,5 yıl içerisinde 181 milyon doları erken aşama fonlama olmak üzere toplam 4 milyar dolar ekosistem değeri oluşturdu. İstanbul'da, oyun, yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği sektörleri, yetenek, destek kaynakları ve startup etkinlikleri açısından öne çıktı.

Teknoloji tabanlı girişimcilerde maliyet etkin yetenekli personel çalıştırabilme kapasitesini ölçen "yetenek istihdamı" klasmanında İstanbul, ilk 10 Avrupa Ekosistemi içerisinde yer aldı. Global bağlantılar, teknoloji tabanlı yetenek havuzu ve vergi avantajları startup'ların İstanbul'u tercih etme eğilimlerinin temel belirleyicileri olarak gösterildi.

2021 GSER, istihdamın ve ekonomik büyümenin itici gücü olan yerel startupları ve gelişen startup ekosistemlerini desteklemek noktasında kamu ve özel sektör liderleri için önemli öngörü ve yönlendirmeler içeriyor. GSER, bugüne kadar yaptığı 280 yenilikçi girişimcilik ekosistemi ve 3 milyon startup analiziyle dünyanın girişimcilik alanında en kapsamlı araştırmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Startup Genome Üst Yöneticsi (CEO) Jean-Francois Gauthier girişimcilerin, karar vericilerin ve toplum liderlerinin ekonomik büyümenin ve istihdamın lokomotifi olan üretken ve kapsayıcı teknoloji ekosistemleri inşa etme hedefiyle hep birlikte çalıştığını belirterek, Küresel Startup Ekosistem Raporu'nun, küresel bir network olarak hangi politikaların ekonomik etki yaratacağını belirlemek adına ortak çalışmalar yapılan bir bilgi zemini olduğunu kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul, 'Küresel Çapta Yükselen Ekosistemler' arasında 15. sırada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul, "Küresel Çapta Yükselen Ekosistemler" arasında 15. sırada - Son Dakika
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