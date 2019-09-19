İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 sıra yükseldi
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:55
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