Son Dakika Haberleri: İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 sıra yükseldi
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İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 sıra yükseldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi.

İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 sıra yükseldi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi.

İstanbul, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:55 
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