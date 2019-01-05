İstanbul Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
48 dakika önce
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHAIrak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHA Irak
'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik
15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamer Ülgen, babası Hüseyin Ülgen
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Birinci Ordu
Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
ile yakınları ve askeri erkan katıldı.
Törende şehidin babası Kamer Ülgen taziyeleri kabul etti. Uzman Onbaşı Mücahit Ülgen için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit için helallik istendi. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Şehit er Kurfalı Şehitliği'ne defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:10 Kaynak: DHA
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