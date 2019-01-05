Son Dakika Haberleri: İstanbul Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

İstanbul Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

1 saat önce

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHAIrak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHA

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:08 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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