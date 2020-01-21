İstanbul-kuzey marmara otoyolu'nda tır şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-kuzey marmara otoyolu'nda tır şarampole yuvarlandı - Son Dakika

İstanbul-kuzey marmara otoyolu'nda tır şarampole yuvarlandı

6 saat önce

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ŞARAMPOLE YUVARLANDI (2) (aktüel)

İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ŞARAMPOLE YUVARLANDI (2) (aktüel)

İstanbul-kuzey marmara otoyolu'nda tır şarampole yuvarlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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