İstanbul) Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde...
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IHAAW083007-ASA/19-01-2019- (İSTANBUL) Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi.
IHAAW083007-ASA/19-01-2019
- (İSTANBUL) Kuzey Marmara
Yolu Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. 19.01.2019 08: 30: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:36 Kaynak: İHA
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