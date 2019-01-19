Son Dakika Haberleri: İstanbul) Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde...

İstanbul) Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde...

1 saat önce

IHAAW083007-ASA/19-01-2019- (İSTANBUL) Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi.

İstanbul) Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde..., System.String[]
IHAAW083007-ASA/19-01-2019

- (İSTANBUL) Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. 19.01.2019 08: 30: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Selim, Marmara, 3. Sayfa
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