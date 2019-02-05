İstanbul - Levent'teki İş Kuleleri'nin Havadan Görüntüleri
2 saat önce
İstanbul DHATürkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendiGörüntü Dökümü;---------/ARŞİV/-İş Bankasının havadan görüntüleri.
İstanbul DHA
Türkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü;
---------
/ARŞİV/
-İş Bankasının havadan görüntüleri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:45 Kaynak: DHA
Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak
Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
30 Yıl Sonra Beş Dakika Gördüğü Annesine "Miras' Tepkisi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız