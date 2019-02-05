Son Dakika Haberleri: İstanbul - Levent'teki İş Kuleleri'nin Havadan Görüntüleri

İstanbul - Levent'teki İş Kuleleri'nin Havadan Görüntüleri

2 saat önce

İstanbul DHATürkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendiGörüntü Dökümü;---------/ARŞİV/-İş Bankasının havadan görüntüleri.

İstanbul - Levent'teki İş Kuleleri'nin Havadan Görüntüleri, System.String[]
İstanbul DHA

Türkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü;

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/ARŞİV/

-İş Bankasının havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:45 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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