İSTANBUL-LGS sonuçları açıklandı, öğrencileri tercih heyecanı sardı - Son Dakika

LGS sonuçları açıklandı, öğrencileri tercih heyecanı sardı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, doğru tercih için çalışmaya başladı. Pandemi sürecinde zorlu koşullarda çalışan öğrenciler, şimdi doğru liseyi tercih etmek için çaba gösterecek.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, doğru bir tercih yapmak için okullarıyla iletişim kurmaya başladı. Koronavirüs pandemisi boyunca evlerinde çalışarak zorlu bir süreci atlatan öğrenciler, doğru bir tercih yapmak için çalışmaya başladı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, tercih edilecek lisenin öğrencilerin kariyer hedefini etkileyeceğini söyleyerek doğru tercih yapmanın öneminden bahsetti. Kendi sınav sonuçlarını değerlendiren Zeynep Fırat ve Ege Yüksektaş, düzenli çalışmanın başarıyı getirdiğini söyledi.

'LGS'YE KATILIM BU YIL DAHA FAZLA'

2020 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) geçtiğimiz yıl yapılan sınava göre farklılıklar içerdiğini belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, '2020 LGS'yi akademik kurulumuzla birlikte değerlendirdik. Bu yıl sınava giren aday sayısı geçen yıllardan daha fazlaydı. Dolayısıyla 2019 ve 2020 yıllarını kıyasladığımızda bu yıl LGS'ye 430 bin daha fazla öğrencinin girdiğini gözlemliyoruz. Bu yıl 1 milyon 472 bin 88 öğrenci sınava katıldı. Burada ortalamalara da baktık. 2019 ve 2020 test ortalamalarında bu yıl Türkiye geneli net ortalamalarının pek çok testte bir net kadar düştüğünü gözlemliyoruz. Bu da oldukça önemli bir konu. Bu yıl soruların güçlük düzeyleri de geçtiğimiz yıldan daha fazla. Öğrenciler kesintisiz uzaktan eğitim almalarına rağmen, bağımsız öğrenme becerileri, kendi zaman yönetimi becerileri ve motivasyonları bu noktada biraz daha ön plana çıktı. Geçen yıl LGS'de tam puan yapan 565 aday varken bu yıl bu rakamın 181 olduğunu görüyoruz. 400 ve 500 puan aralığındaki öğrencileri geçen yıla göre kıyasladığımızda bu yıl daha az öğrenci var. Geçen yıl öğrencilerin yüzde 12'si bu aralıktayken bu yıl yüzde 7.85'i bu aralıkta' diye konuştu.

'TERCİH YAPARKEN BAŞARI SIRALAMASINA BAKILMALI'

İzgiman, "Öğrencilerin puanlarını ve yüzdelik dilimlerini geçen seneyle kıyasladığımızda yerleştikleri yüzdelik dilimin bu yıl arttığını görüyoruz" dedi ve ekledi: "LGS'nin sıralama sınavı olması dolayısıyla öğrencilerin başarı sıralamalarını değerlendirmek önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sadece yüzdelik dilimleri yayınladı. Ama biz okulumuz, kurumumuz olarak öğrencilerimizin başarı sıralamalarını hesaplayacağız ve bu başarı sıralamalarına göre tercihleri doğru bir şekilde yönlendireceğiz. Çünkü geçen yılki puan ve yüzdelik dilimler arasında farklılıklar var?

'TERCİH EDİLEN LİSE KARİYER HEDEFİNİ ETKİLEYECEK'

Öğrencilerin tercih edecekleri lisenin, üniversite ve kariyer hedeflerini etkileyeceğini söyleyen Sibel İzgiman, 'Bu yıl daha çok aday sınava katıldığı için öğrencilerin yüzdelik diliminden öte hangi başarı sırasına denk geldiğini iyi analiz etmek gerekiyor. Ben tüm öğrencilere tercih döneminde kolaylıklar diliyorum. Mutlaka okullarına gitsinler, onları tanıyan rehber öğretmenlerinden destek alsınlar. Çünkü lise seçimi, üniversite seçimini ve kariyer tercihlerini de etkileyecek. Pek çok lise türü var. Öğrencilerimizin hedef ve kariyer planlarına göre lise tercihi yapmak çok önemli. Seçecekleri okulun gelecekte kendilerine ne gibi katkı sağlayacağını ve ne gibi beceriler kazandıracağını göz önünde bulundurarak karar vermeleri gerekiyor' dedi.

'DÜZENLİ ÇALIŞMAK BAŞARIYI GETİRDİ'

Liseye Geçiş Sınavı'ndan 492 puan alan 14 yaşındaki Zeynep Fırat da 'Sınava öğretmenlerimizin hazırladığı programlar, kaynaklar ve pandemi sürecinde okulumun desteğiyle hazırlandım. Pandemi sürecinde her zaman yatış ve kalkış saatim belli olarak disiplinli bir şekilde çalışmam bu dereceyi bana kazandırdı. Pandemi sürecinde ders çalışmakta biraz zorlandım ancak okulumuzun yardımıyla bu süreci aştım. Okulumun ve öğretmenlerimin desteğiyle bu süreç kolaylaştı. Ben ileride doktor olmak istiyorum. Bu alanda da ilerlemeyi düşünüyorum' diye konuştu.

'PANDEMİ SÜRECİNDEN ETKİLENDİK'

492,5 puan alan 14 yaşındaki Ege Yüksektaş ise, 'Sınavlara düzenli ve disiplinli bir şekilde test çözerek hazırlandım. Bu başarıyı elde etmemin sırrı düzenli bir şekilde ders çalışmak ve pandemi sürecinde ders çalışmayı bırakmamak oldu. Okul ortamından ayrı olmak kesinlikle motivasyonu düşüren bir şey. Ama okulum ve öğretmenlerimin yardımıyla bu zorluğun üstesinden geldiğimi düşünüyorum. İlerideki hedefim Tıp fakültesi okuyarak doktor olmak' ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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