İstanbul limanlarındaki gemilerin düdükleri gemi işçileri için çaldı - Son Dakika

İstanbul'da deniz ulaşımı emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gemilerden çalınan düdüklerle kutlandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya genelinde limanda bekleyen gemilerin aynı yerel saatte düdük çalmaları teklifi üzerine sirküler yayınladı.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde de medikal ve koruyucu tıbbi malzemelerin kesintisiz taşınmasına hizmet eden gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul limanlarında bekleyen gemilerin saat 12.00'de düdüklerini çalmasıyla kutlandı.

Etkinliğe, Marmara Denizi'nde bulunan bazı gemiler de düdük çalarak eşlik etti.