İstanbul Lise Öğrencilerinden Şehit Ailelerine Destek

Lise öğrencilerinden şehit ailelerine destekİSTANBUL, ( DHA )- Bahçeşehir Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri el emeğiyle yaptıkları 140 farklı ürünün yer aldığı sergi açtı. Sergiden elde edilecek gelir, Mehmetçik Vakfı 'na bağışlanacak.Bahçeşehir Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sanatla sosyal sorumluluk projesini birleştirmek amacıyla 2 ay süren bir çalışmaya imza attı. Karakalem, kutular üzerinde ebru boyamaları, tişört üzerine baskı çalışmaları gibi birbirinden farklı 140 ürünün ortaya çıktığı çalışmalar sonucunda öğrenciler sergi düzenleyerek ürünlerini satışa sundu. Lisenin müzik bölümü öğrencilerinin de yan flüt ve kemanlarıyla eşlik ettiği sergiden elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.'SANAT VE SOSYAL SORUMLULUĞU BİRLEŞTİRİYORUZ' Okyanus Kolejleri Görsel Sanatlar Ana Bölüm BaşkanıZerrin Şen, sanat eğitiminin iyiye ve güzele götürdüğünü vurgulayarak, sergiyi açma amaçlarının sanat ve sosyal sorumluluğu birleştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak istediklerini dile getiren Şen, 'Öğrencilerimiz, 2 ay boyunca bu çalışmaları yaptılar ve basında gördükleri şehit ailelerine bir nebze de olsa yardımcı olmak istediler. Böylece ortaya yaklaşık 140 eser çıkardılar.Öğretmenlerin de öğrencilere büyük destek verdiğinin altını çizen Şen, 'Karakalem, tişört üzerine çalışmalar, kutular üzerine ebru çalışmaları var. Büyük çalışmaları ortaklaşa yaptılar. Biz daha büyük çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine de imza atmak istiyoruz. Bunun devamı da gelecek ve öğrencilerimiz daha büyük şeyler yapacaklar. Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi olarak çağdaş, Atatürkçü, sorumluluk sahibi öğrencilerimizle hedefe yönelik çalışmalar yapıyoruz' diye konuştu.'FARKLI PROJELER İÇİN DE ESER ÜRETİYORLAR'Kolejin Lise Akademisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Mazman ise, bu tür projeleri daha önce de yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Öğrencilerin farklı projeler için de eserler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Mazman, 'Çalışmaların her biri ayrı güzel. Çünkü bu öğrenciler yetenekli öğrenciler. Keşifleri ortaokul itibariyle yapılıyor ve lisede güzel sanatlar tercih etme konusunda bizler onları teşvik ediyoruz. Eserler arasında çok keyifli çalışmalar var, onlarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz yeteneklerini profesyonel düzeye çıkarırken kariyer planlarını da eğitim modelimizle şekillendiriyoruz. Hepsinin geleceğin sanatkarları olarak karşımıza çıkacağına inanıyorum. Eğitim faaliyetleri içerisinde vatanın bir bireyi olarak her yere dokunabilmemiz gerekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri bu anlamda çok kıymetli. Öğrencilerimizin kendi özgüvenlerini kazanmaları ve sorumluluklarını bilmeleri için bu faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.'BÜTÜN ESERLERİ EL EMEĞİMİZLE HAZIRLADIK'Sergide yapılan eserlerin her birinin el emeği olduğunu vurgulayan Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Buse Kıvanç, 'Öğretmenlerimizin de yardımıyla kendi aldığımız eğitimleri sosyal sorumluluk projesiyle birleştirdik ve böyle bir sergi açmaya karar verdik. Biz okul olarak birkaç yere daha bu şekilde desteklerde bulunduk. Şehit ailelerine de gelir sağlamamız bizi çok mutlu etti. Bütün eserleri el emeğimizle hazırladık. Zorlu da oldu ama sonucu çok güzel olacağı için çok zevk aldık' dedi.'KAREDE KİMSE YOK' PROJESİNE DESTEKSergiyi gezen isimler arasında yer alan Türkiye 'nin ilk blog yazarı olarak da bilinen yazar Serap Oğuz Tan, öğrencilerin harika bir sanat sergisi gerçekleştirdiğini söyledi. Mutlu Anneler Platformu ile 'Karede Kimse Yok' adlı bir proje gerçekleştirdiğini belirten Tan,Okyanus kolejininbu projeye de destekte bulunduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:'Sosyal sorumluluk projelerine böyle destek veren eğitim kurumları çok değerli. 'Karede Kimse Yok' projesi ile içinde çocukların ya da insanların olmadığı kareleri fotoğrafladık. Bunlar sergilenecek ve elde edilen bütün gelir kimsesiz çocuklara bağışlanacak. Kimsesiz çocukların herkesten daha fazla sahiplenilmeye ihtiyacı var. Her şeyin çözümü var ama kimsesizlik duygusunun bir çözümü yok. Dolayısıyla o ruhu umut veren karelerle insanların yararına somutlaştırmak çok değerli.?(Tür: İstanbul