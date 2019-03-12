Son Dakika Haberleri: İstanbul Listede 30. Sırada Yer Aldı

İstanbul Listede 30. Sırada Yer Aldı

2 saat önce

Dünyanın en stresli şehirleri belli olurken, Türkiye'den İstanbul'un 30'uncu sırada yer aldığı görüldü.

İstanbul Listede 30. Sırada Yer Aldı, System.String[]
Dünyanın en stresli şehirleri belli olurken, Türkiye'den İstanbul'un 30'uncu sırada yer aldığı görüldü. Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünyanın en stresli şehirlerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Zipjet verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul dünyanın en stresli 30'uncu şehri oldu. Araştırma 2018 yılı verilerini kapsarken, 146 ülke baz alınarak hazırlandığı kaydedildi. Dünyanın en stresli şehirlerinin sıralandığı listenin başına ise Bağdat'ın oturduğu saptandı. Bağdat'tan sonra ilk beşte yer alan diğer şehirler de Kabil, Lagos, Dakar ve Kahire olarak görüldü.

BİN 911 HABER ÇIKIŞI SAPTANDI

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yıllını kapsayan medya incelemesinde "İstanbul ve stres" kelimelerini barındıran bin 911 haber çıkışı olduğu görüldü. Medya başlıkları incelediğinde ise İstanbulluların en çok konut ve kira ücretlerinin yüksek olması, trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığından şikayetçi olduğu kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Türkiye, İstanbul, Güncel
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