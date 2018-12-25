Son Dakika Haberleri: İstanbul-Lodos İstanbul'da Hava Ulaşımını Aksatıyor

İstanbul-Lodos İstanbul'da Hava Ulaşımını Aksatıyor

1 saat önce

Haber Enver ALAS Kamera Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHAİstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Haber Enver ALAS Kamera Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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