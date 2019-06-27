Son Dakika Haberleri: İstanbul lojistiğe 1 milyon metrekare yeni alan
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İstanbul lojistiğe 1 milyon metrekare yeni alan

2 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul için Ömerli'de 1 milyon metrekare alana sahip bir yeri lojistik sanayi için planlıyoruz" dedi.

İstanbul lojistiğe 1 milyon metrekare yeni alan, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul için Ömerli'de 1 milyon metrekare alana sahip bir yeri lojistik sanayi için planlıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 
Ekonomi
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