İstanbul lojistiğe 1 milyon metrekare yeni alan
2 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul için Ömerli'de 1 milyon metrekare alana sahip bir yeri lojistik sanayi için planlıyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul için Ömerli'de 1 milyon metrekare alana sahip bir yeri lojistik sanayi için planlıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03
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