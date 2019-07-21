Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-MAKAS ATIP KAZA YAPAN TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA
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İSTANBUL-MAKAS ATIP KAZA YAPAN TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA

56 dakika önce

İSTANBUL'da 'makas' atan ve hatalı sollama yapan iki otomobilin kaza yaptığı anlar ortaya çıktı.

İSTANBUL'da 'makas' atan ve hatalı sollama yapan iki otomobilin kaza yaptığı anlar ortaya çıktı.
Trafik magandaları kesilen cezalara rağmen terör estirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde D-100 üzerinde iki otomobilin 'makas' atarak yarıştığı görülüyor. Araçların aralarından geçen ikili, kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bir süre yarışa devam eden araçlardan biri, trafiğin yoğun olduğu bir anda önde bulunan minibüse çarparak, kaza yapıyor. Kaza anı aracın içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydediliyor.
SOLLADIĞI ARACA ÇARPTI
Diğer kaza ise Çekmeköy mevkiinde kayda geçiyor. Yine sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir sürücünün, önünde bulunan aracı yanlayarak geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yanında bulunan otomobile çarpıyor. Bu anlar başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydediliyor.
İSTANBUL-MAKAS ATIP KAZA YAPAN TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
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