İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi... - Son Dakika

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi...

6 saat önce

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi..., System.String[]

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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