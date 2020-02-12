İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi... - Son Dakika

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi...
6 saat önce
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı operasyon başlattı. Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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