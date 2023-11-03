Dilan Polat ve Engin Polat'ın sorguları tamamlandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı.

34 ŞÜPHELİNİN 24'Ü GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24'ünü gözaltına almıştı.

6 SAATİ AŞKIN SÜRDÜ

Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin alınma işlemlerine ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandı. Çiftin sorgusu 23.45'te tamamlandı.

26 VE 40 SAYFALIK SORU HAZIRLANDI

Öte yandan, soruşturma kapsamında Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi.