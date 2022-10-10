Son dakika haberleri! İSTANBUL-MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

10.10.2022 07:28
Son dakika haberleri! İSTANBUL-MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen son dakika haberine göre Bakırköy açıklarında demirde bulunan Malta bayraklı Sealion 1 gemisinde zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL-Bakırköy açıklarında demirde bulunan Malta bayraklı Sealion 1 gemisinde zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy açıklarında demirde bulunan Malta bayraklı Sealion 1 isimli geminin tanklarında sızıntı oldu. Bu sırada aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 5 kişi zehirlendi. Yardım talebinde bulunan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulundu. Kazada zehirlenen 5 kişi, ekipler tarafından gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ahırkapı'da demirde bulunan ve tıbbi tahliye talep eden SEALION 1 isimli geminin tanklarında zehirlendiği bildirilen 5 kazazede, KEGM-6 hızlı can kurtarma botumuzca alınarak Ataköy Marina'da sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri yer aldı.

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(Görüntüyle) MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI (Görüntüyle) MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İSTANBUL-MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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