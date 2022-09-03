Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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