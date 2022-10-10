İSTANBUL-MALTEPE'DE ARSADA CESET BULUNDU - Son Dakika
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İSTANBUL-MALTEPE'DE ARSADA CESET BULUNDU

10.10.2022 10:03

MALTEPE'de arsada erkek cesedi bulundu.

MALTEPE'de arsada erkek cesedi bulundu. Ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp'a götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesinde meydana geldi. Arazide odun toplayan kişi, hareketsiz yerde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi. 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE ARSADA CESET BULUNDU - Son Dakika

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