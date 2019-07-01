İSTANBUL - MALTEPE'DE AVM'DE HAREKETLİLİK (2)
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Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Polislerin görüntüsü
-Önlemler
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İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar
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