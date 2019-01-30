Son Dakika Haberleri: İstanbul - Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (2)

İstanbul - Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (2)

25 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAMaltepe'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu.

İstanbul - Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (2), System.String[]
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA

Maltepe'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu. 

Olay Maltepe'de bir AVM'nin önünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. AVM önüne gelen polis yaptığı inceleme sonucu bir kişinin kuru sıkı tabancayla ateş açtığını belirledi. 

Polis kaçan kişiyi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-AVM önündeki hareketlilik

-Polisin incelemesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:15 Kaynak: DHA

Maltepe, İstanbul, Güncel
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