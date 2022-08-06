Maltepe'de şüpheli ölüm - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de şüpheli ölüm

06.08.2022 03:41

İstanbul Maltepe'de bir kişi kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Maltepe'de şüpheli ölüm

Evinde ölü bulunan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de bir kişi kaldığı evde ölü olarak bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde hareketsiz şekilde yatan vatandaşı gören yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler yapılan inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz' Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz' Fatih'te engelli gaspçı ve arkadaşları yakalandı Fatih'te engelli gaspçı ve arkadaşları yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de şüpheli ölüm - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:47 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir
23:43 Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 03:57:53. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de şüpheli ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement