Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

02.04.2022 21:43

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İki dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

YORUMLAR
500
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberi... Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberi... Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:38 Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanları şaşkına dönüyor!
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
20:32 Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 22:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement