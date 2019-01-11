Son Dakika Haberleri: İstanbul- Maltepe'de Düşen Asansörde Korku Dolu Anlar

İstanbul- Maltepe'de Düşen Asansörde Korku Dolu Anlar

35 dakika önce

Maltepe'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı.

Maltepe'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı. Öğrencinin 5 katlı apartmanın 4'cü katından bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle giriş katta durmadan zemin kata düştü. Korku ve panik dolu anların yaşandığı olayda yaklaşık yarım saat mahsur kalan çocuk itfiaye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 08.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Çamoba Sokak'daki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki Yaren Kara okula gitmek için evinden çıkarak 4 kattaki evlerinden asansöre bindi. Asansör henüz belirlenemeyen bilinmeyen bir nedenle giriş katta durmayarak bir anda zemin kata düşerek durdu. Sesi duyan bina sakinleri hemen asansöre giderek kapısını açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca büyük korku ve panik yaşandı. Genç kız bağırarak yardım istedi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla asansörü açamayınca itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARIM SAAT MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri çalışmaları sonucu asansörde mahsur kalan genç kız, yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı, uzun süre annesine sarılarak ağladı. Bina sakinleri ve sağlık ekipleri genç kızı severek teselli etmeye çalıştı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda genç kız ailesiyle birlikte evine döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Genç, Maltepe, 3. Sayfa
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