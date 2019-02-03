İstanbul Maltepe'de Güzargah Dışına Çıktığı Belirtilen Minibüs Kadına Çarptı

Maltepe'de güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Maltepe'de güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.



Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Çevre sakinleri minibüslerin sık sık güzergah dışına çıkarak hızlı seyrettiklerini belirterek önlem alınmasını istedi.



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)



Maltepe'de güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekiler minibüslerin yoğun trafiği atlatmak için güzergah dışına çıktığını söyledi.



Kaza, Maltepe'de dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-Kadıköy hattında çalışan Ali Varol (35) yolcu minibüsüyle güzergah dışındaki bir yola girdi. Hızlı olduğu öne süren minibüs ara yoldan çıkarken, karşıdan karşıya geçemeye çalışan Ayten Demir'e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralı kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.



DURUMU AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ



Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Ayten Demir'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldıran Ayten Demir'in durumu ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.



Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemeler de bulunurken minibüs sürücüsü Ali Varol kaza ilgili ifadesi alınması için Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla en yakın polis otoparkına çekildi.



MİNİBÜSLER YOLCU KAPMAK İÇİN YARIŞ HALİNDE



Kazayı gören İlhan Şöhret, "Minibüs kendi yolunda değil. Ara yoldan geliyor. Sırf yarış yapmak için ya da birbirlerini geçmek için gelen minibüs yukarıdan gelen kadın normal yaya yolunda ilerlerken bir anda kadının önüne çıkıyor. Hızlıca kadına vuruyor. Kadının durumu hakkında henüz bir şey bilmiyoruz. Burada mutlaka kaza oluyor. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarlarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok" dedi.



MİNİBÜSLER GÜZERGAH BIRAKIP TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KULLANIYOR



Olayı gören bir başka kişi ise, "Bizim mahallemizde bu olaylar sürekli yaşanıyor. Hafta da birkaç kez oluyor. Bu sokak minibüs yolu olmadığı halde minibüsler güzergahı bırakıp trafikten kaçmak için sokağı kullanıyorlar. Bu dört yol acemisi de ve bilen kişilerde hızlı geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Çok hızlı gidiyorlar minibüs sürücüleri, resmen yarışı andırıyor. Zaten minibüsçüler yolcu kapmak için yarış halindeler sürekli" diye konuştu.



OLAY ANI KAMERADA



Bu arada minibüsünün kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde minibüs ara sokaktan hızlı bir şekilde ilerlediği sırada yolun karşıdan karşıya geçmeyen çalışan kişiye hızlıca çarptığı görülüyor.



TRAFİK POLİSİ MİNİBÜSLERE YÖNELİK DENETİM YAPTI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Pendik-Kadıköy hattı minibüs sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde takılan minibüs sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılırken alkol metre ile alkol kontrollü yaptı. Bazı minibüsler güzergah dışını kullandığı ve eksik evrakları bulunduğu için cezai işlem uygulandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var

Esnaf ile Mahalleli Birbirine Girdi, Polis Ekipleri Bir Kişiyi Linç Etmeye Çalışan Mahalleliyi Zor Sakinleştirdi

Trafik Polisinden Tehlike Saçan Kamyon Sürücüsüne "Nereye Böyle" Anonsu

Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı