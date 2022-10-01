Çınar Mahallesi'nde inşaat temeli kazılırken yan binanın istinat duvarının bir kısmı çöktü. Oluşan göçükte, burada çalışma yapan 2 işçinin vücutlarının bir kısmı toprak altında kaldı.

Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de inşaat alanında göçük meydana geldi - Son Dakika

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