Son Dakika Haberleri: İstanbul-maltepe'de iş yeri alev alev yandı (1)
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İstanbul-maltepe'de iş yeri alev alev yandı (1)

3 saat önce

MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

İstanbul-maltepe'de iş yeri alev alev yandı (1), System.String[]
MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, yangın üst kattaki  daireye ve yan tarafta bulunan binanın cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi, devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Alev alev yanan bina
-Ekiplerin müdahalesi
-Detaylar


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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