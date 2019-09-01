İstanbul-maltepe'de iş yeri alev alev yandı (1)
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MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, yangın üst kattaki daireye ve yan tarafta bulunan binanın cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi, devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Alev alev yanan bina
-Ekiplerin müdahalesi
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