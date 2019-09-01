Son Dakika Haberleri: İstanbul-maltepe'de iş yeri alev alev yandı
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İstanbul-maltepe'de iş yeri alev alev yandı

3 saat önce

MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, yangın üst kattaki daireye ve yan tarafta bulunan binanın cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi, devam ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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