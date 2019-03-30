İstanbul- Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu
2 dakika önce
Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş tarafından silahla vuruldu.
Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş tarafından silahla vuruldu. Saldırgan Akbaş cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:17 Kaynak: DHA
Polis Otosunda Cinsel İstismar! 46 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Son Dakika! TSK'dan PKK'ya Pençe Operasyonu! Hepsi Vuruldu
YSK, Vatandaşı Oy Kullanırken Dikkat Etmeleri Konusunda Uyardı
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yusuf İslam'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e Övgü: "O Benim Kahramanım"