İSTANBUL MALTEPE'DE KAMYONET MİNİBÜSE ÇARPTI: 1'i AĞIR 5 YARALI - Son Dakika

İSTANBUL MALTEPE'DE KAMYONET MİNİBÜSE ÇARPTI: 1'i AĞIR 5 YARALI

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı.

Maltepe 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu, Kadıköy istikametinde Maltepe Köprüsü'nün yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru seyir halinde olan bir lojistik firmasına ait M.Ç.'nin kullandığı 34 HO 5577 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyonet savrularak aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HF 4306 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI Kazanın ardından olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında direksiyona sıkışan minibüs sürücüsü, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Kazanın ardından olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında direksiyona sıkışan minibüs sürücüsü, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kamyonette bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğuldu. TRAFİK KİLİTLENDİ Kaza nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Görüntü dökümü: Görüntü dökümü: ------------------------- ------------------------- -Kaza yapan araçlar -Kaza yapan araçlar -Yaralının ambulansa bindirilmesi -Yaralının ambulansa bindirilmesi -Polislerin çalışması -Polislerin çalışması - İtfaiye ekiplerinin çalışması -Belediye ekiplerinin çalışması -Belediye ekiplerinin çalışması -Kaza yapanların yakınlarının olay yerine gelmesi -Kaza yapanların yakınlarının olay yerine gelmesi -Çekici ile aracın kaldırılması -Çekici ile aracın kaldırılması -Genel ve detay görüntüler

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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