Maltepe 'de pazar gecesi Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'nde elektronik eşya satılan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin önce iş yerinin kapısını zorladığı, bu sırada kırılan camdan içeriye düştüğü görüldü. Şüphelinin düşerek girdiği iş yerinden 3 tablet ve 1 cep telefonu çalıp kaçtığı tespit edildi. Kimliği belirlenen H.H.B. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Maltepe, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-MALTEPE'DE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KIRILAN CAMDAN İÇERİ DÜŞEN HIRSIZ, EŞYALARI ÇALIP KAÇTI - Son Dakika

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