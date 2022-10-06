İSTANBUL-MALTEPE'DE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KIRILAN CAMDAN İÇERİ DÜŞEN HIRSIZ, EŞYALARI ÇALIP KAÇTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-MALTEPE'DE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KIRILAN CAMDAN İÇERİ DÜŞEN HIRSIZ, EŞYALARI ÇALIP KAÇTI

06.10.2022 10:37

MALTEPE'de bir iş yerinin kapısını açmaya çalışırken kırılan camdan içeri düşen hırsız, içerideki 3 tablet ve 1 cep telefonunu çalarak kaçtı.

MALTEPE'de bir iş yerinin kapısını açmaya çalışırken kırılan camdan içeri düşen hırsız, içerideki 3 tablet ve 1 cep telefonunu çalarak kaçtı. Güvenlik kamera kayıtlarından kimliği belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Maltepe'de pazar gecesi Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'nde elektronik eşya satılan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin önce iş yerinin kapısını zorladığı, bu sırada kırılan camdan içeriye düştüğü görüldü. Şüphelinin düşerek girdiği iş yerinden 3 tablet ve 1 cep telefonu çalıp kaçtığı tespit edildi. Kimliği belirlenen H.H.B. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YORUMLAR
500
Somer Sivrioğlu... EVLİLİĞİNİN BİTME SEBEBİNİ İLK DEFA ANLATTI! Somer Sivrioğlu... EVLİLİĞİNİN BİTME SEBEBİNİ İLK DEFA ANLATTI! Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da minibüs yol kenarına yuvarlandı: 2 yaralı Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da minibüs yol kenarına yuvarlandı: 2 yaralı Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Maltepe, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KIRILAN CAMDAN İÇERİ DÜŞEN HIRSIZ, EŞYALARI ÇALIP KAÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:11 Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:34 Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:52 Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 16:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-MALTEPE'DE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KIRILAN CAMDAN İÇERİ DÜŞEN HIRSIZ, EŞYALARI ÇALIP KAÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement