Son Dakika Haberleri: İstanbul Maltepe'de Kimliği Henüz Belirlenemeyen Bir Kişi, Sokak Ortasında Bir Kadını Silahla...

İstanbul Maltepe'de Kimliği Henüz Belirlenemeyen Bir Kişi, Sokak Ortasında Bir Kadını Silahla...

6 dakika önce

İstanbul Maltepe'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak ortasında bir kadını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından kendisini vurarak yaralandı.

İstanbul Maltepe'de Kimliği Henüz Belirlenemeyen Bir Kişi, Sokak Ortasında Bir Kadını Silahla..., System.String[]
İstanbul Maltepe'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak ortasında bir kadını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından kendisini vurarak yaralandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Maltepe, İstanbul, 3. Sayfa
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