Maltepe'de 3 metruk bina iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika
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Maltepe'de 3 metruk bina iş makineleriyle yıkıldı

08.09.2022 16:00
Maltepe'de 3 metruk bina iş makineleriyle yıkıldı

İstanbul Maltepe'de metruk halde bulunan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İstanbul Maltepe'de metruk halde bulunan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak'taki 3 metruk binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Tiryaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahallede insanların can ve mal güvenliğini, çevresel değerleri tehdit eden, bazen uyuşturucu gibi olumsuz durumların yaşandığı metruk binalar bulunduğunu dile getirdi.

Muhtarlar ve çevrede yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine Altayçeşme Mahallesi'ndeki 3 metruk binayı kaymakamlık, emniyet ve belediye olarak tespit ettiklerini aktaran Tiryaki, şunları söyledi:

"Bizlerin temel amacı vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri almaktır. İçişleri Bakanlığımızın, vatandaşlarımızın mal ve çevre güvenliğini tehdit eden binaların kaldırılmasına yönelik genelgesi bulunmaktadır. Biz de Maltepe'de tespit ettiğimiz bu binaları kaldırmaya devam ediyoruz. Bu husustaki kararlılığımız kesindir."

Metruk binaların yıkımı, belediyenin iş makineleriyle gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Bahri Tiryaki, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 3 metruk bina iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de 3 metruk bina iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika
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