İSTANBUL-MALTEPE'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Maltepe'de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı. Okul çevresinden geçen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetimden kaçmak isteyen motosikletli ise yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde denetim yaptı. Denetime asayiş ekipleri ile mobil okul tim ekipleri de destek verdi. Okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, araç sürücülerine Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı. Uygulamadan memnun olduklarını belirten okul yönetimi, polis ekiplerine çikolata ikramında bulundu. Öte yandan uygulamadan kaçmak isteyen motosikletli, ekipler tarafından denetlendi. Motosiklet sürücüsüne yapılan GBT sorgusunda herhangi bir eksik evrakının bulunmadığı öğrenildi. Denetimlerde bir araçta bulunan beyzbol sopası polis ekiplerince alındı.

"DENETİME TAKILMAYIP DEVAM ETMEK İSTEDİM"Denetimden kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü, "Uygulamaya takıldık. İş yeri sahibiyim. Acelem vardı. Kaçmak istemedim. Direk devam etmek istedim. Polislerde yakaladı. Kusurumuz varsa af ola. Polisimizin uygulaması doğru. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Eksik evrakım yok" dedi.