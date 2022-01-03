İSTANBUL-MALTEPE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Maltepe, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde saat 01: 00 sıralarında, Serkan A. yönetimindeki 16 YS 878 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.

Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Serkan A. ile beraberindeki Uygar G. ve Rahmi D. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.