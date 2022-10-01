İstanbul'da polisten "Huzurlu Sokak Uygulaması" - Son Dakika
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İstanbul'da polisten "Huzurlu Sokak Uygulaması"

01.10.2022 21:52

İstanbul Maltepe'de polis ekiplerince "Huzurlu Sokak Uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Maltepe'de polis ekiplerince "Huzurlu Sokak Uygulaması" gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürüttüğü uygulamada Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelindeki park ve bahçeler, halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile sahil bandında denetimler yapıldı.

Kahvehane ve kafelerde de denetimde bulunan ekipler, kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

İlçenin belli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında da araçlar denetime tabi tutuldu.

YORUMLAR
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İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN HANÇER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN HANÇER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: AA

Hisarcık, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da polisten 'Huzurlu Sokak Uygulaması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da polisten "Huzurlu Sokak Uygulaması" - Son Dakika
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