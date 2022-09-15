İSTANBUL-MALTEPE'DE SU BORUSU PATLADI - Son Dakika
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İSTANBUL-MALTEPE'DE SU BORUSU PATLADI

15.09.2022 11:24

MALTEPE'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusunu patladı.

MALTEPE'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusunu patladı. Tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, bazı iş yerlerinin suyu kesildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İSKİ ekipleri kaldırımda çalışma yaptığı sırada, su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. Su borusunun patlamasıyla cadde sular içinde kaldı. Caddedeki bazı iş yerlerinin ise suyu kesildi.

"50-60 METRE YÜKSELDİ"

Esnaf Ömer Faruk Demir, "Orda çalışma yapıyorlardı. Eski bir çalışma herhalde. Sularımız kesildi. Mağduruz. Bulaşıklar öyle kaldı. 50- 60 metre yükseldi. Hemen üzerini kapattılar. Araçların üzeri su oldu. Yolu da su bastı" dedi.

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Kaynak: DHA

Çınar, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE SU BORUSU PATLADI - Son Dakika

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