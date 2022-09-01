Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika
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Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

01.09.2022 11:40
Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

İstanbul Maltepe'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Zümrütevler Mahallesi'nde oturan H.A. (45) ile karısı Alev A. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.A, eşi Alev A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alev A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika
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