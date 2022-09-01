Zümrütevler Mahallesi'nde oturan H.A. (45) ile karısı Alev A. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

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