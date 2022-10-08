İSTANBUL-MALTEPE'DE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ EZMEYE ÇALIŞAN TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI

Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip küfür ve hakaret ettikten sonra TIR ile geri geri gelerek otomobili ezmeye çalışan şoför yakalandı. Toplamda 13 bin 685 lira ceza yazılan şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de 4 Ekim Salı günü saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü Erdem Kuz trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığını iddia eden TIR şoförü arasında tartışma yaşandı. Otomobilin önünü keserek hakaretler etmeye başlayan TIR şoförü, tekrar aracına binip, geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalışmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TIR şoförü Murat Bekir Oğuzhan K.'yı gözaltına aldı.

Maltepe Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen şoföre, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, tescilsiz aracı karayolunda sürmekten bin 823 lira, taşıt yolunda geri geri gitmekten 427 lira, karayolunda duraklamaktan 196 lira, karayolunda orta şeride park etmekten 196 lira, tehlikeli şekilde yük yüklemekten 408 lira, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 3 bin 91 lira ve yasak saat maddesinden 196 lira olmak üzere toplamda 13 bin 685 lira para cezası yazıldı. TIR ise trafikten men edilirken, şoför otomobil sürücüsü Erdem Kuz'un şikayeti üzerine mala zarar verme ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi.