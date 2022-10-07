İSTANBUL-MALTEPE'DE TIR ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-MALTEPE'DE TIR ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE DEHŞETİ YAŞATTI

07.10.2022 09:33

MALTEPE'de iş makinesi taşıyan TIR şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip küfür ve hakaretler etti.

MALTEPE'de iş makinesi taşıyan TIR şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip küfür ve hakaretler etti. Daha sonra TIR'a binen şoför, geri geri gelerek otomobili ezmeye çalıştı.

Olay geçen salı günü saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre sürücü Erdem Kuz, annesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığı iddia eden TIR şoförüne korna basarak uyarmak istedi. Bunun üzerine TIR şoförü ile otomobil sürücüsü Erdem Kuz arasında gerginlik yaşandı. TIR şoförü, otomobilin önünü keserek küfür ve hakaretler etmeye başladı.

GERİ GERİ GELİP ÇARPTI

TIR şoförü tekrar aracına binip, geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalıştı. Otomobildekiler büyük korku yaşarken, TIR şoförü olay yerinden ayrıldı. Cep telefonu ile görüntülendiğini anlayan şoförün, TIR'ın plakasını söktüğü görüldü. Sürücü Erdem Kuz'un kendisine küfür ve hakaretler ederek ezmeye çalışan TIR şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YORUMLAR
500
Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı Emzirme Haftası'nda anne adaylarına eğitim Emzirme Haftası'nda anne adaylarına eğitim Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Kaynak: DHA

Altıntepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE TIR ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-MALTEPE'DE TIR ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement