İSTANBUL-MALTEPE'DE TIR ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE DEHŞETİ YAŞATTI

MALTEPE'de iş makinesi taşıyan TIR şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip küfür ve hakaretler etti. Daha sonra TIR'a binen şoför, geri geri gelerek otomobili ezmeye çalıştı.

Olay geçen salı günü saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre sürücü Erdem Kuz, annesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığı iddia eden TIR şoförüne korna basarak uyarmak istedi. Bunun üzerine TIR şoförü ile otomobil sürücüsü Erdem Kuz arasında gerginlik yaşandı. TIR şoförü, otomobilin önünü keserek küfür ve hakaretler etmeye başladı.

GERİ GERİ GELİP ÇARPTI

TIR şoförü tekrar aracına binip, geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalıştı. Otomobildekiler büyük korku yaşarken, TIR şoförü olay yerinden ayrıldı. Cep telefonu ile görüntülendiğini anlayan şoförün, TIR'ın plakasını söktüğü görüldü. Sürücü Erdem Kuz'un kendisine küfür ve hakaretler ederek ezmeye çalışan TIR şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.