Maltepe'de metroda şaşkınlık yaratan anlar! Çevresindekilere aldırış etmeyen adam metroda tuvaletini yaptı - Son Dakika
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Maltepe'de metroda şaşkınlık yaratan anlar! Çevresindekilere aldırış etmeyen adam metroda tuvaletini yaptı

25.12.2022 00:30

İstanbul Maltepe'deki metro istasyonunda hayretler içinde bırakan bir olay yaşandı. Metronun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahsın etrafındakilere aldırmadan tuvaletini yaptığı görüldü.

İstanbul Maltepe'deki metro istasyonunda akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Metronun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahıs bir anda pantolonunu indirdi.

HERKESİN İÇİNDE TUVALETİNİ YAPTI

Çömelen şahıs, herkesin içinde tuvaletini yapmaya başladı. Etrafındakilere aldırış etmeyen adam tuvaletini yapmaya devam etti.

KİMSEYİ UMURSAMADI

Olay sırasında şahsın etrafında başka vatandaşların da olduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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Metro İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de metroda şaşkınlık yaratan anlar! Çevresindekilere aldırış etmeyen adam metroda tuvaletini yaptı - Son Dakika
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