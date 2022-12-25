İstanbul Maltepe'deki metro istasyonunda akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Metronun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahıs bir anda pantolonunu indirdi.
Çömelen şahıs, herkesin içinde tuvaletini yapmaya başladı. Etrafındakilere aldırış etmeyen adam tuvaletini yapmaya devam etti.
Olay sırasında şahsın etrafında başka vatandaşların da olduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de metroda şaşkınlık yaratan anlar! Çevresindekilere aldırış etmeyen adam metroda tuvaletini yaptı - Son Dakika