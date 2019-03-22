İstanbul- Maltepe Sahil Yolunda Dolmuş ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
46 dakika önce
Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Maltepe
sahil yolunda dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Maltepe Sahil Yolu Kadıköy
istikametinde Mehmet Işık
yönetimindeki dolmuşa, dönüşün yasak olduğu kavşaktan döndüğü iddia edilen Davut Kaya
idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dolmuş savrularak kaldırıma çıktı. Sürücü ile dolmuşta bulunan 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralı 9 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı dolmuş sürücüsü ise hastaneye gitmek istemedi. Ayakta tedavisi yapılan sürücü bir süre aracının başında bekledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
-----------------
-Olay yeri
-Kaza yapan araçlar
-Yaralılara müdahale eden ambulans görevlileri
-Hastaneye kaldırılmaları
-Işık'ın gitmek istememesi
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detaylar
DH AFEED - İstnabul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı