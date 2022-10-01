İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

01.10.2022 12:14
İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İstanbul Maltepe ve Tuzla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Maltepe ve Tuzla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'ndeki bir adresten 3 alüminyum pencere ve kapının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayı yaralama suçundan aranması olan ve emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan E.A'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerce, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde binanın ziline basılıp apartmana girilerek bisiklet çalınması üzerine yapılan çalışmada, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Y.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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