İstanbul- Manevra Yapamayan Tır İçin Yol Açma Seferberliği

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz