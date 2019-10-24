Son Dakika Haberleri: İstanbul Maratonu 3 Kasım günü 41. kez start alıyor
Son Dakika Güncel İstanbul Maratonu 3 Kasım günü 41. kez start alıyor

İstanbul Maratonu 3 Kasım günü 41. kez start alıyor

54 dakika önce

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan yarış yeniliklere hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Maratonu 3 Kasım günü 41. kez start alıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 'İstanbul Senin, Durma Koş!' sloganı ile 3 Kasım'da düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda yenilikler hız kesmiyor. 106 ülkeden 37 bin koşucuya ev sahipliği yapacak etkinlikte koşucuların destekçisi ise patenciler olacak. İki ayrı kategoride düzenlenecek Patenli Koşu maratonda ilk kez denenecek ve test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. 300 kişinin katılacağı Patenli Koşu; 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde düzenlenecek. Dünyada koşu yarışlarına entegre olarak uygulanan örneklerine yaygın rastlanan Patenli Koşu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda bir ilke daha imza atarken koşucular için de motivasyon sağlayacak.

Patenli Koşu 15K kategorisi güzergahı Beşiktaş'ta başlayarak sahil boyunca devam edecek. Gülhane Parkı önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönecek olan sporcular Vodafone Park'ın önüne ulaşarak parkuru tamamlayacak. 36K kategorisi ise 15K ile aynı yerden start alacak; sahil şeridini takip ederek Galata Köprüsü, Sirkeci, Yenikapı, Ataköy'ü geçecek ve Yeşilköy'deki maratonun dönüş yeri olan Hava Harp Okulu önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönerek Vodafone Park'ın önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.

3 kategoride koşulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori'de gösterilen, dünyanın sayılı maratonlarından biri olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu, bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu (8 km) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek. 15K parkuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak; Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde sona erecek. Halk Koşusu ise Altunizade Köprüsü'nün altından başlayarak, Dolmabahçe'de sona erecek.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:45 Kaynak: Bültenler
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