İstanbul Maratonu 8 Kasım'da N Kolay isim sponsorluğunda koşulacak

Dünyanın en önemli maratonlarından biri olan ve altın kategoride koşulan İstanbul Maratonu'nun isim sponsoru 3 yıl boyunca Aktif Bank'ın dijital bankacılık platformu N Kolay oldu. Düzenlenen törene; Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Teakwondo Olimpiyat Şampiyonu ve İBBSK sporcusu Nur Tatar katıldı. Bu yıl 42'nci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkenin en büyük spor etkinliği İstanbul Maratonu, 8 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında koşulacak maratonda bu yıl 4 bin sporcu yer alacak. İstanbul Maratonu'nda ayrıca "Sanal Koşu" 5, 10 ve 15K etaplarında 10 bin koşucu, kendi parkurunda mücadele verecek.

RENAY ONUR: "HEDEFİMİZ, İSTANBUL MARATONU'NA DEĞER KATMAK"

Her yıl binlerce yerli ve yabancı profesyonel koşucunun yarıştığı maraton ve yapılan iş birliği hakkında bilgiler veren Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Ortak payda ve hedefimiz; İstanbul Maratonu'na mümkün olan en fazla değeri katmak. İstanbul Maratonu, koşucularına sunduğu emsalsiz deneyimle dünya klasmanında her zaman özel bir parkura sahip oldu" ifadelerini kullandı.Etkinliğin pandemi nedeniyle sınırlı katılımcı ile yapılacağını hatırlatan Onur, "Dünyanın unutmayacağı bir senede, hayatın durmaması gerektiğine inananlar ile beraber koşabilmek için, kendi dünyamıza sanal koşuyu ekledik. N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşu etaplarının kayıtlarını açtık. 5, 10 ve 15K etaplarında 10 bin koşucu, kendi parkurunda koşacak" dedi.Sporculara güvenli bir ortam sağlamak için tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Renay Onur, "Ulaşımdan, start alanına, koşudan finish'e tüm sağlık önlemlerini titizlikle uygulayabileceğimiz detaylı çalışmalar yaptık. 20 Eylül 'de gerçekleşen İstanbul Yarı Maratonu'nda sembolik sayıda koşucumuzla atletizm ruhunu canlandırdık. Yerli ve yabancı basında aldığımız övgüler ise önümüzdeki İstanbul Maratonu için bize büyük özgüven ve azim kazandırdı" şeklinde konuştu. Şehir maratonlarının sahiplenilmesinde sivil toplumun yaptığı katkıya dikkat çeken Onur, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Bu anlamda son 10 yıldır yol koşularında artan bir şekilde sivil toplumun ciddi katkısını görüyoruz. Geçen sene koşan her iki kişiden biri, yardımseverlik koşusu ile koşuya adım attı. Bu insanlık adına çok mutluluk verici. Şehri daha kolay yaşanmasını sağlayan, sivil topluma can suyu olan, dünyanın en demokratik sporunu yaparak dünyanın en güzel şehrinin keyfini çıkarmak, artık N Kolay İstanbul Maratonu ile mümkün."SERDAR SÜMER: "N KOLAY İSTANBUL MARATONU BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"Uzun yıllıardır spora verdikleri desteği, dünyanın en kıymetli koşu organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu ile devam ettirdiklerini kaydeden Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "Dijital bankacılık platformumuz N Kolay ile, İstanbul Maratonu'na vereceğimiz uzun vadeli katkıyı eşleştirdik. Artık maratonun adı, 'N Kolay İstanbul Maratonu'. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Önümüzdeki dönemde SPOR İSTANBUL ile çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. FATİH ÇİNTİMAR: "YÜKSELİŞ SÜRECEK"İstanbul Maratonu'nun yükselişini yeni isim sponsoru ile sürdüreceğini belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ise şunları söyledi: "Geçen yıl parkur rekoru kırılmıştı. Geçen yıl kazanan sporcu, aynı zamanda kadınlarda dünya şampiyonasında birincilik elde etti. Dünya Şampiyonu ile aynı parkurda aynı startta başlayıp bitirebileceğiniz spor branşı, maalesef atletizm haricinde yok. İnşallah bu yükseliş, N Kolay ile devam edecek. Türkiye'de yaptığımız en büyük spor organizasyonu, İstanbul Maratonu."