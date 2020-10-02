İstanbul Maratonu 8 Kasım'da N Kolay isim sponsorluğunda koşulacak

Dünyanın en önemli maratonlarından biri olan ve altın kategoride koşulan İstanbul Maratonu'nun isim sponsoru 3 yıl boyunca Aktif Bank'ın dijital bankacılık platformu N Kolay oldu. Düzenlenen törene; Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Teakwondo Olimpiyat Şampiyonu ve İBBSK sporcusu Nur Tatar katıldı. Bu yıl 42'nci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkenin en büyük spor etkinliği İstanbul Maratonu, 8 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında koşulacak maratonda bu yıl 4 bin sporcu yer alacak. İstanbul Maratonu'nda ayrıca "Sanal Koşu" 5, 10 ve 15K etaplarında 10 bin koşucu, kendi parkurunda mücadele verecek.

RENAY ONUR: "HEDEFİMİZ, İSTANBUL MARATONU'NA DEĞER KATMAK"