İstanbul Maratonu havadan böyle görüntülendi
7 saat önce
- İstanbul Maratonu havadan böyle görüntülendi İSTANBUL - İstanbul Maratonu havadan böyle görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
- İstanbul Maratonu havadan böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Maratonu havadan böyle görüntülendi
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