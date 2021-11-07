İstanbul Maratonu'na damga vuran göğüs numaraları - Son Dakika

Spor dünyasının merakla beklediği 43. İstanbul Maratonu bugün protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yüzlerce sporcunun birincilik için kıyasıya mücadele verdiği etkinlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yerini aldı.

GÖĞÜS NUMARALARI GÖZDEN KAÇMADI

Maratona damga vuran detay, liderlerin ve Canan Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları oldu. CHP lideri Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923 numarasını taşırken, İYİ Parti lideri Cumhuriyet'in yüzüncü yılına denk gelen 2023 numaralı formayı giydi. Canan Kaftancıoğlu da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 1919 tarihli numarayı taşıdı.

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